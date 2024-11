Vydrží americké instituce další, možná ještě zuřivější útok?

Nejděsivější na 6. lednu podle mě nebylo to, co se dělo před Kapitolem, ale co se dělo v něm – poté co násilí skončilo a byl nastolen pořádek. Kongres se ten večer znovu sešel, aby potvrdil výsledky voleb, které dorazily z jednotlivých států. Mějme na paměti, bylo to už poté, co úřady a soudy zvážily a projednaly a odmítly a zamítly desítky stížností z celé země. Když bylo právu učiněno zadost, když skončil násilný útok na Kapitol, Donald Trump a jeho spojenci stále pobízeli své stoupence, aby odmítli výsledky voleb, vzepřeli se volitelům a prakticky výsledek voleb anulovali. A většina republikánských kongresmanů – přesně 139 z nich – ochotně poslechla a hlasovala proti potvrzení výsledků. Bůhví, co by bylo, kdyby měli dostatek hlasů. Možná by Trump zůstal prezidentem.