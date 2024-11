Vidět, předat a nebýt cynik

Loni výrazně artový a ženský, letos výrazněji politický. Což jako by deklaroval už zahajovací film Prezidentka, portrét Zuzany Čaputové od režiséra Marka Šulíka, který nakonec zvítězil mezi světovými dokumenty v sekci Opus Bonum. Festival dokumentárních filmů Ji.hlava, jenž o víkendu skončil a kde se nejlepším českým filmem stal Dům bez východu Tomáše Hlaváčka o obchodu s chudobou v Česku 21. století, se dokáže dramaturgicky proměňovat a lákat mladé publikum. Nejen filmy, ale třeba také tématy, jako je duševní zdraví, nebo pozvanými hosty jako cool filozof Timothy Morton, jenž originálně uvažuje o reakci na klimatickou krizi. Na české kulturní scéně navíc podzimní akce připomíná, že zatímco na skutečný velkofilm není česká kinematografie stavěná a vytvořit mezinárodně relevantní český seriál je těžké (a zatím se to nepovedlo), dokumentu se tu dlouhodobě daří. A to i díky tradici rozmanitých intelektuálních přístupů k němu.