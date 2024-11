Ticho na konci každé písně

Umí si dát načas a budovat napětí jako nikdo jiný. Trvá to téměř tři a půl minuty, než je v úvodní skladbě Alone slyšet tklivý hlas Roberta Smithe, a to jen proto, aby zazpíval verš: „Tohle je konec každé písně, kterou zpíváme.“ Ve světě The Cure čas plyne jiným tempem než kdekoli jinde, nic tu nepřijde hned. A podobně jako Smith oddaluje nástup zpěvu, i na novinku Songs of a Lost World se čekalo 16 let. A je to návrat, který zní spíš jako velké finále pozdní tvorby.