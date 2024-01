Ministr Hladík: Nevím, jestli do sněmovních voleb půjdeme v koalici Spolu

Širší vedení lidovců hlasovalo o tom, zda má po neukončeném ministerském večírku v den střelby na filozofické fakultě a následném mlžení o celé situaci zůstat ve funkci předseda strany Marian Jurečka. Jaká pro a proti jste při hlasování zvažoval?

Širší vedení KDU-ČSL o situaci velmi diskutovalo. Všichni jsme se shodli, že to, co se stalo, byla osobní chyba Mariana Jurečky, za kterou se omluvil a dal svou funkci k dispozici. Pro mě osobně je zásadní neudělat nějaký překotný krok, pokud nevíme, jakým směrem má KDU-ČSL jít. To není o jednom člověku, ale o týmu lidí, kteří musí říct, kam má strana směřovat.

Ale ve výsledku jde přece o to, jak rozhodnutí ovlivní postoj veřejnosti vůči vám, jaký jí vyšlete vzkaz. Jak jste nad tím vzkazem přemýšlel?

Byla to chyba Mariana Jurečky v osobní rovině, ne v rovině řízení strany nebo ministerstva. Lidovou stranu čeká letos sjezd, teď probíhají členské schůze, zvolíme nové delegáty, a ti budou volit nové vedení KDU-ČSL. V tuto chvíli většina členů širšího vedení vyhodnotila, že teď nějaký razantní krok provést nemáme.

Takže vzkaz veřejnosti je: počkáme do sjezdu a tam se postoje dočkáte?

Tak to neinterpretujte. Usnesení mělo čtyři odrážky. V těch jsme vyjádřili, že to, co udělal předseda Marian Jurečka, bylo v rozporu s hodnotami KDU-ČSL. Omluvili jsme se znovu a vyjádřili jsme jednoznačný nesouhlas.

V televizi jste řekl, že po příštím sjezdu je potřeba pustit mladší vítr do vedení strany. Co a koho si představujete pod pojmem „mladší vítr“?

Tohle blíže rozebírat je hodně předčasné – jsme na začátku procesu. Svolali jsme celostátní konferenci na tento pátek a znovu rozhodneme, zda bude sjezd na jaře, nebo na podzim. Poté proběhne standardní demokratická diskuse, ze které vzejdou kandidáti, kteří chtějí do vedení strany. Důležité je, aby to byli lidé, kteří nebudou mít nutně stejný názor, ale budou táhnout za jeden provaz.

Nemáte strach, že ty změny, o kterých mluvíte, pak nebudou nikoho zajímat?

Nejsme strana jednoho muže. Není to, jako když se Andrej Babiš vyspí, vyhodí půlku lidí a přivede si nové manažery do svého holdingu. My jsme demokratická strana a ta změna musí přijít odspodu. Není to o tom, že se tady domluví dva tři lidi, jak se to změní. Není to ani o názoru Hladíka, kdo to má být. Je to o hledání vize a společné cesty. Do toho bych rád vtáhl ne straníky, ale voliče. Je to o tom, jaké chceme Česko, jakou politiku. My jsme středová strana, která je sociálním svědomím, která má reprezentovat mlčící většinu. Lidi, kteří tady chtějí dobře žít a vychovávat svoje děti. Kteří chtějí, aby měli jistoty, ale zároveň, aby jim stát nekecal do toho, co mají dělat, aby jim nechal tu volnost. Přesně taková jsme strana. Sociálně tržní ekonomiku nemá nikdo jiný než lidovci.

Lidí, kterým taková vize zní dobře, je asi spousta. Čím to, že vaše preference jsou dlouhodobě pod minimální hranicí pěti procent, a vtáhnout voliče se vám tedy zatím nedaří. Co chcete změnit?

Rozporoval bych, že naše preference jsou dlouhodobě špatné. Ano, v této situaci a z mnoha důvodů není KDU-ČSL v dobré kondici. Zároveň má ale obrovské množství energie a obrovské množství lidí a podpory, aby to dokázala změnit. Naše vystupování musí být jasné, pro lidi čitelné, musíme řešit ty největší problémy, které lidi trápí, a zároveň to musí být vystupování jednotné. To jsou prvky, které se nám nedařily.

Váš bývalý předseda Pavel Bělobrádek Deníku N řekl, že výsledky KDU-ČSL jsou chabé.

Neumím komentovat výrok bývalého předsedy, je to jeho názor. Já tyto věci říkám dovnitř strany a nemám tendenci je říkat navenek. Myslím si, že právě ten příští sjezd to dokáže zhodnotit a případně nastavit nový nebo upravený směr.

Nepřišli lidovci tím, že v evropských volbách kandidují pod hlavičkou Spolu, o poslední možnost připomenout voličům svoji značku?

Lidovci a naše značka se neztrácejí a netopí ve Spolu. Myslím, že ve veřejném prostoru je jasně rozlišitelné, kdo je lidovec a kdo není a jakou politiku kdo reprezentuje. Ale ano, ta diskuse, jestli to má být samostatná kandidátka, nebo v koalici Spolu, byla velmi intenzivní, i uvnitř KDU-ČSL, i v ostatních stranách koalice.

A nebyla by samostatná kandidatura a případný úspěch i vzkaz vašim koaličním partnerům pro vyjednávání o kandidátce a programu, že s vámi musí počítat?

Že budeme v roce 2025 kandidovat v rámci koalice Spolu, zatím rozhodnuté není. Čekají nás trojí volby, v nich budeme kandidovat v různých uskupeních, a výsledky evropských, krajských a senátních voleb ukážou, v jaké kondici KDU-ČSL je.

Vy byste si přál, aby se v roce 2025 znovu kandidovalo pod hlavičkou Spolu?

To je předčasná otázka.

Proč je předčasná? Přední představitelé všech tří stran otevřeně hovoří o tom, že by si pokračování projektu přáli.

Otázka ještě není definitivně na stole.

My ji na něj teď dáváme.

Začali jste ten rozhovor o situaci uvnitř lidovců. Nové vedení by mělo říct, jakým směrem půjdeme, což vzejde z diskusí na sjezdu. Koalice Spolu funguje dobře, jsem za to rád, je to vidět v konkrétních rozhodnutích a jednáních v rámci.

Petr Hladík • Autor: Milan Jaroš