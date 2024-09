Povodně a pomoc zasaženým

Ještě než zmizela ze zatopených ulic voda, hledali se různí viníci, co kdo podcenil, kde selhal. Každý si najde někoho z tábora těch, kterým nefandí, aby našel důkaz pro to, že „oni“ vždy zklamou. Zmapování selhání je důležité, nikoli ale kvůli zbrklé vendetě, ale aby se zjistilo, kde se stala chyba a dalo se z ní poučit. Ostatně Česko v mnoha případech udělalo na základě předchozích katastrof dobrá opatření. Dnes jsme silnější než v roce 1997. A ano, pokud se potvrdí, že někdo fatálně selhal, měla by z toho být vyvozená i politická odpovědnost.