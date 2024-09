Hlavně ze mě nedělejte hrdinu

Do vody vstupuje urostlý prošedivělý muž oblečený do záchranné vesty a neoprenu. Proud vody je ale tak silný, že ačkoli se drží lana, stáhne ho pod hladinu. Hlava muže mizí pod vodou a přihlížejícím se na chvíli zatají dech. Po několika desítkách vteřin se ale muž naštěstí zase vynoří zhruba o padesát metrů dál na mělčině, kam ho odnesl proud. S úsměvem se vrací, zkouší se k domu dostat znovu z jiného úhlu, tentokrát už úspěšně. Pomocí nově zbudovaného lanového „mostu“ poté záchranáři obyvatele domu (včetně zvířat) jednoho po druhém evakuují do bezpečí. Když jsou všichni zachránění, stejný odvážlivec lano od domu zase odváže a nechá se na něm od kolegů odtáhnout zpátky do bezpečí.