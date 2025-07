Až jednou pojedu na Jadran tunelem z jižních Čech

Premiér Slovinska, středolevicový politik Robert Golob, minulý týden řekl, že chce vyhlásit referendum o členství v NATO. Tohle rozhodnutí oznámil poté, co parlament – navzdory jeho nesouhlasu – schválil referendum o zvýšení obranných výdajů. Golob na to konto přišel s návrhem na rozšíření otázky: nejen „kolik utrácet za zbraně“, ale i „zda zůstat v NATO“. Působí to jako politický protiúder vůči koaliční Levici, jež dlouhodobě odmítá zbrojení i členství v Alianci a která iniciovala hlasování o výdajích. Golobovo rozhodnutí kritizují nejen opoziční SDS bývalého premiéra Janeze Janši, ale také koaliční Sociální demokraté - podle nich zkrátka není rozumné. Sami původně podpořili referendum o zvýšení výdajů na zbrojení.