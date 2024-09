Proč zahubit všechny ty půvabné akáty

Jako lidé akát milují, dokážou na něj snadno zanevřít. Na sadaře, jehož stromům začne akát sousedit a on se ho včas nezbaví, čeká později urputný boj o život sadu. Ochranáři v Národním parku Podyjí jsou si jistí, že zdejší step by před akátem neobstála. Zmizela by pod jeho korunami. A tak proti němu vedou cosi jako válku, dokonce za použití chemických zbraní.