A jak se tam u vás máte?

Je to ta nejobvyklejší otázka, kterou člověk začíná rozhovor. Pro mě ale čím dál častěji taky připomenutí mentální propasti na ose Česko – Ukrajina. Otázka „Jak se máš?“ dostává mé ukrajinské přátele pravidelně do úzkých. „A co chceš vlastně slyšet? Kolik raket nám včera spadlo na hlavu? Na kolika pohřbech jsme byli?“ odpovídá řada z nich nasupeně. Úroveň jejich naštvání se bohužel spíš stupňuje.