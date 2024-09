Kultura/mix

Ve věku 76 let zemřel herec a divadelní principál Karel Heřmánek. Se svým generačním vrstevníkem a přítelem Jiřím Bartoškou na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vystudoval brněnskou JAMU, vzápětí oba nastoupili do Divadla Na provázku, aby po pouhém roce přešli do Činoherního studia v Ústí nad Labem. Zde se potkali s režisérem Evaldem Schormem, který po normalizačních čistkách přešel od filmu k divadlu. V roce 1975 společně nastudovali Kunderovu hru Jakub a jeho pán, v níž si Heřmánek s Bartoškou zahráli hlavní role. Věhlas inscenace ústřední trojici vysloužil přesun do Divadla Na zábradlí, kde zůstal Heřmánek až do revoluce a objevil se například v Bratrech Karamazových nebo Maratónu. Svoboda otevřela Heřmánkovi nové možnosti: založil si vlastní Divadlo Bez zábradlí, kam přesunul původní Schormův repertoár.