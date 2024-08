Ředitel Souček sáhl ke lživé argumentaci lascivností

Na jednání Rady České televize minulé pondělí bylo jediným bodem programu náhlé zrušení pořadu 168 hodin, jehož dramaturgyní a moderátorkou byla novinářka Nora Fridrichová. Ředitel ČT Jan Souček byl přítomen skrze videokonferenci na plátně, jeho obraz tak visel nad hlavou Fridrichové, která jednání sledovala ze židle veřejnosti. Souček vysvětlil, že spolu s managementem televize zrušili pořad uprostřed léta „ad hoc“ proto, že Fridrichová zveřejnila v bulváru „lascivní komunikaci se svým kolegou“. To je ovšem hrubé překroucení skutečnosti. Doopravdy se totiž stalo toto: bývalý šéf Nory Fridrichové Marek Wollner (který ji viní ze svého odchodu z ČT, protože upozornila ombudsmana, že o šířících se zvěstech o Wollnerově nevhodném chování k podřízeným ženám také slyšela, a on pak po interním vyšetřování televizi opustil) minulý měsíc zveřejnil v bulváru obsah SMS, kterou mu Fridrichová poslala před šesti lety. „Ahoj Marku, prosím přeruš masturbaci, poslala jsem ti novičok,“ psala mu, že posílá reportáž ke schválení. Zpráva jednoznačně budila dojem, že obětí nevhodného chování byl naopak Wollner, a to od těch, kteří ho přitom obviňovali. Nora Fridrichová pak na obranu své cti udělala jedinou možnou věc: požádala bulvár o opravu a poslala jim dávnou konverzaci celou. „Nejsi vzhůru?“ ptala se Fridrichová šéfa kvůli pracovní konzultaci. „Jsem. Chceš si zamasturbovat, nebo co?“ odpověděl Wollner, a když se Fridrichová po této poznámce konsternovaně odmlčela, připsal po chvíli: „Tak se neurážej.“ Ale ona mlčela dál a až po třech dnech – v práci se mezitím neviděli – sprovodila dusno ze světa odlehčením: „Přeruš masturbaci, posílám ti novičok.“