Zeleninový hédonismus

Příčinou tohoto jevu je, že neumíme zeleninu připravit a neznáme základní techniky k její proměně na lákavé jídlo. Je to pochopitelné vzhledem k naší geografické poloze a někdejším klimatickým podmínkám – nikdy jsme nedisponovali zásadním rostlinným bohatstvím. Až na zelí, řepu, kořenovou zeleninu, jablka a protlaky v konzervě se rostliny nijak zvlášť neprodraly do receptů české kuchyně. Nemáme tradici, ze které bychom čerpali. Citelným hřebíkem do rakve zeleniny u nás pak byl nešťastný módní porevoluční trend makrobiotické stravy, který jsme nasáli spolu s mnoha novými věcmi. Bohužel, zeleninu nabízel v tak asketickém až bigotním podání (zelenina s obilovinami a semínky), že to bylo pro spoustu lidí naposledy, kdy se rostlinné stravě otevřeli.