Husákovi ať se ke hrobu chodí klanět jeho rodina, ne politici

Vzor jsem neměl. Chtěl jsem hlavně ukázat, jak se proměňovala práce novinářů v čase. Jak nejdřív nesměli skoro nic. Byli svázáni cenzurou. Pak si trochu dovolovali, pak mohli využívat zahraniční zdroje. Musel jsem ale zjednodušovat, protože novinářská praxe té doby byla složitá – existovaly třeba kategorie zpráv, co se smělo brát a co ne. Nechtěl jsem, aby se divák utopil v tom, že je to „dobovka“, ale měl pocit, že se kouká dovnitř novinářské práce, jak si ji možná trošku sám představuje. Zjednodušení obecně jsem vnímal jako svůj největší úkol.