Bartoš nehraje o nic menšího než o vlastní důvěryhodnost

Už z četby Rychlých šípů víme, že když se někde volá příliš často o pomoc, tak to okolí přestane brát vážně. Platí to i v politice. Když nás ANO denně zásobuje hesly o „nejhorší“ vládě a varuje před nesmysly typu „Piráti nastěhují do vašich chalup migranty“, pak je logické přestat to vnímat. Tentokrát je ale třeba u Karla Havlíčka zpozornět. Opozice má totiž pravdu, když zasypala ministra Ivana Bartoše kritikou kvůli „zpackané“ digitalizaci stavebního řízení. Hlavně ale zdaleka nejde jen o opozici. Nejbolavější vlna kritiky se valí ze stavebních úřadů, jež nesou tíhu osobního kontaktu se žadateli o úřední razítko.