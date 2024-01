Fosilní móda zamořuje planetu a ohrožuje plodnost 

O klimatické krizi už toho dost víme vcelku dost. Který obor lidské činnosti spotřebuje nejvíce vody? Kdo produkuje nejvíce emisí? Většina z nás by nejspíš u první otázky tipovala zemědělství a průmysl, u druhé dopravu všechno druhu v čele s automobilovou a leteckou. A tipovala by víceméně správně.

Existuje ale ještě odvětví, které zhltá podobně vody jako farmaření a může za víc emisí než letecká a námořní doprava dohromady. A zatímco u zemědělství či průmyslu se o klimatických dopadech intenzivně debatuje a probíhají pokusy pozměnit kurz, tento další neekologický cvalík naopak stále roste a nezdá se, že by se to mělo v dohledné době změnit.

Všeobecně je znám pod jménem rychlá móda („fast fashion“), kterým se označuje globální byznys s oblečením a doplňky založený na ohromné produkci velmi levného oblečení. V časech rostoucích životních nákladů je samozřejmě laciné ošacení lákavé a pro část lidí přímo nutnost. Zároveň jde ale o vysoce problematický obor. Na začátku dodavatelských řetězců jsou mizerně placení a v mizerných podmínkách pracujcí farmáři a zaměstnanci textilních továrnách, nejčastěji v asijských zemích. Na konci pak miliony tun odpadu. A mezi tím, jak bylo řečeno, obrovská spotřeba vody a odpovědnost zhruba za desetinu světových emisí.

Přestože v posledních letech roste obliba udržitelné a lokální módy, second-handů a recyklace, a populární je i spotřebitelský bojkot největších hříšníků mezi řetězci a e-shopy, v souhrnných číslech se to příliš neprojevuje. Oděvní průmysl naopak stále roste. A to takovým tempem, že se proměňují i přezdívky zmíněného cvalíka – nově už je řeč o „hyper-fast fashion“ nebo přímo „fossil fashion“, tedy fosilní módě.

Vedle rostoucího objemu totiž také narůstá podíl, které v šatech tvoří syntetické materiály, zejména polyester, u něhož je základní výrobní surovinou ropa. “Oblékáme se do ropy,” vyjádřila to lakonicky nová kampaň Fossil Fuel Fashion, která byla představena loni v září na klimatickém summitu v New Yorku a za kterou stojí sdružení organizací usilujících o snížení syntetiky v oděvním průmyslu.