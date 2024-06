Všetko, čo nás spája

Keď som mala štyri roky, plakávala som najmä cez víkendy. Vedela som, že skoro ráno mama aj otec musia odísť do Bratislavy, aby doplnili chýbajúci tovar. Strážili ma sesternice a bratranci, ktorí sa vraj na mne naučili vymieňať plienky. Cez týždeň ma strážila teta Anka (keď som začala chodiť do školy, tak už len poobede). Domov ma priniesla o šiestej, rodičia ma stihli iba nakŕmiť, okúpať a uložiť do postele.