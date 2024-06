Láhev vodky a mapu Ukrajiny

Zmiňuji to, abychom si uvědomili, jak dalekou cestu jsme v západním světě ušli. A jak jsme náš svět proměnili směrem k solidaritě a podpoře mezinárodního práva. Ano, my z Východu, jejichž mapy se nad láhvemi vodky překreslovaly jak dětské omalovánky. My z Česka, ze Slovenska, Maďarska, Polska a Pobaltí.