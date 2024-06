Sledovali ji, zastrašovali a teď jí vyhrožují 

Po minulém týdnu si pražská zastupitelka Kristýna Drápalová může připsat jedno nezpochybnitelné vítězství. Muž, který ji loni pronásledoval s jasným cílem nahnat jí strach, uznal svou vinu a zaplatil jí odškodnění. Jeho klienti, kteří političce svou „sledovačkou“ obrátili načas život naruby, ale zůstávají neznámí. Kdo jsou, není přitom ta největší záhada, která v této znepokojující politicko-kriminální kauze čeká na rozuzlení.

Vystrašte ji

Loni 7. prosince odcházela Kristýna Drápalová z oblíbeného předvánočního večírku Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy dříve než předešlé roky. Něco na ni lezlo a rozhodla se místo mejdanu s přáteli sama v posteli vykurýrovat. Nepodařilo se: krátce před usnutím ji ve tři čtvrtě na dvě probudilo intenzivní zvonění. V domovním bzučáku se nikdo neozýval. Po pauze se drnčení znovu opakovalo. Politička byla doma sama – a dostala strach.

„Ten den dopoledne mě kamarád, se kterým jsem byla v kavárně Head Shot Coffee ve Františkánské zahradě, upozornil, že nás někdo sleduje a nejspíš i nahrává. Seděl blízko nás, zíral na mě, moc se neskrýval. Když jsme vyšli ven, šel taky. Moc jsem to neřešila, on totiž pak zmizel. V návalu jiných věcí jsem na to přes den trochu zapomněla, ale v tom nočním bytě se mi to najednou všechno pospojovalo. Došlo mi, že to může být ten samý člověk a začala jsem se bát,“ říká Drápalová.

Zkusila se dovolat několika svým nejbližším lidem, ale všichni spali. Drápalová nakonec vytočila policii, která byla do deseti minut pod jejími okny. Mladá žena byla natolik vyděšená, že jí chvíli trvalo, než si dodala kuráž a potemnělým domem sešla z druhého patra dolů otevřít. „Bála jsem se, že je ten muž třeba ještě v domě, nevěděla jsem, o co mu jde a co se může stát,“ říká. Policisté prošli činžák od sklepa po půdu, nikoho však nenašli. To Drápalovou trochu uklidnilo, vrátila se do postele a nad ránem konečně usnula.

Když se probudila, ozvala se jí policie znova a požádala ji, aby na služebnu přinesla záznamy ze tří kamer, které jsou připevněné na domě, v němž bydlí. Stalo se, ale ne všichni policisté brali to, co se jí v noci přihodilo, vážně. „Říkala jsem, že mě někdo zastrašoval kvůli politice, ale nezdálo se mi, že by tomu strážník na stanici věřil. Nadhazoval, že si se mnou možná vyřizuje účty ,nějakej bejvalej‘, to jsem odmítla jako nesmysl,“ popisuje jednání na policii. Záznamy policisté každopádně převzali a začali se případem zabývat. Krátce nato se politička od jedné z kamarádek dozvěděla další nepříjemnou skutečnost.

Po odchodu z večírku ji tam hledal muž nápadně podobný tomu, kterého Drápalová večer ukazovala přátelům v mobilu. Vyfotil ho její pozorný společník v kavárně a ona se s tím později svěřila nejbližším na party se slovy, že ji ten den potkala „trochu divná věc“. „Jeden společný známý, který tu fotku taky viděl, šel toho muže konfrontovat. On před ním ale utekl,“ popisuje Drápalová, která i tohle následně oznámila policii.