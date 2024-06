Tohle není kapitalismus, to je slovenská politika

Od rozpadu společného státu si Češi a Slováci, tedy jejich svobodomyslně a demokraticky smýšlející část, nebyli tak navzájem vzdáleni jako teď. Je to vlastně modelové neporozumění. Zatímco Slováci v panice sledují, jak jejich vláda s asistencí českého majitele likviduje jediný skutečně kritický politický pořad, který nabízejí tamní televize, z Česka zaznívají vlivné hlasy, že přece majitel komerční televize si může rozhodnout, co bude vysílat a koho propustí. Takže nač ten povyk kolem vyhazovů v Bratislavě, to je přece ten kapitalismus, který jsme chtěli. Skutečně je?

Na YouTube