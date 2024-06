Kovačič z televize Markíza: Nemůžu odkývat věci, které považuju za špatné

Na závěr politického diskusního pořadu Na tělo v TV Markíza si vzal poslední dubnovou neděli delší slovo moderátor relace Michal Kovačič. Divákům v přímém přenosu sdělil, že je na novináře zpravodajství Markízy vyvíjen politický tlak a že pokusy ovlivňovat informace a diskuse přicházejí i od vedení televize. „Boj o podobu zpravodajství televize Markíza probíhá už celé měsíce. Čelíme tlakům nejen od politiků, ale i od vlastního vedení. Pokusy o cenzuru v diskusích začaly hned začátkem roku a dennodenním tlakům krátce nato čelily i Televizní noviny,“ řekl Kovačič. „Díky tomu, že se naše redakce nelekla, semkla se a společně se jim postavila, mají úplně jinou podobu, než do jaké je naše vedení tlačí.“ Vedení TV Markíza na to zareagovalo oznámením, že diskusi Na tělo a také Na tělo PLUS, což je rozhovor na webu televize, který každé úterý moderoval rovněž Kovačič, s okamžitou platností ruší. Další neděli už diváci politickou debatu neuvidí. Michala Kovačiče poslala TV Markíza domů s odůvodněním, že už pro něj nemá práci.

Zprávy o tom, že v TV Markíza vedou novináři spor s ředitelem zpravodajství Michalem Kratochvílem, který do Markízy přestoupil vloni v prosinci z postu šéfredaktora zpravodajství české TV Nova a snaží se novináře přesvědčit, aby byli vstřícnější k politikům vládní koalice, prosakovaly do slovenských médií od letošního února. Slovenská média přišla s vysvětlením, že za tlakem může být snaha českého majitele – skupiny PPF – vycházet s novou vládou Roberta Fica, který nemá kritickou žurnalistiku v oblibě a televizi Markíza spolu s dalšími třemi novinami označil za „nepřátelské médium“.

Mluvčí skupiny PPF Leoš Rousek v telefonu na otázku, jak se staví skupina k dění v TV Markíza, odpověděl: „Obraťte se na Markízu.“ Případné další dotazy na PPF žádal poslat e-mailem. Na zaslané otázky Respektu, zda je „vstřícnost k současné slovenské vládě“ a rušení pořadu Na tělo přáním PPF, a pokud ne, tak co s tím skupina PPF jako vlastník dělá či udělá, odpověď nepřišla.

Nejsledovanější slovenská soukromá televize Markíza je na Slovensku, co se zpravodajství a politické investigativy týče, dlouhodobě nejkvalitnější televizí. Michal Kovačič je nejvýraznější slovenský moderátor oceněný novinářskými cenami.

Když jsem od vás chtěla e-mailovou adresu, dal jste mi svůj soukromý e-mail, nikoli pracovní z TV Markíza. Vy už nepoužíváte pracovní adresu?

Pracovní e-mail už mám vypnutý. V pondělí mi totiž naše vedení sdělilo, že obě mé relace mají okamžitou pauzu, a proto už pro mě nemají práci. A že mám tedy volno a mám doma počkat, až se mi ozvou. Byl to zvláštní pocit po šestnácti letech, co tam pracuju.

Slova o pauze interpretují vaši kolegové jako konec pořadu. Tvrdá reakce vedení Markízy přišla po vašem veřejném prohlášení v závěru nedělní diskusní relace Na tělo, v níž jste divákům sdělil, že redakce čelí tlakům a pokusům o cenzuru nejen od politiků, ale i vlastního vedení. Jak ty tlaky vedení ve vaší relaci vypadaly?

Všechno to začalo začátkem ledna, několik týdnů po příchodu nového ředitele zpravodajství Michala Kratochvíla. Společnost tehdy žila vládními změnami trestního zákoníku, které drasticky snižovaly tresty mimo jiné za korupci, a tématem bylo i zrušení Úřadu speciální prokuratury, které ji stíhalo. Pozval jsem proto tehdejšího speciálního prokurátora Daniela Lipšice jako hosta do pořadu Na tělo PLUS, který má – na rozdíl od politické diskuse Na tělo – formát rozhovoru s jedním člověkem. Když se to ale pan Kratochvíl dozvěděl, okamžitě mi zavolal, že Daniel Lipšic hostem být nemůže. Odpověděl jsem mu, že je v té době důležitým respondentem a že jeho účast zrušit odmítám.

Další den si mě ředitel zpravodajství zavolal do kanceláře a asi hodinu se mě snažil přesvědčit, abych jeho účast zrušil, mimo jiné řekl i to, že si asi neuvědomuju, že Lipšic je pro PPF, vlastníka televize, „červený hadr“, a proto nemůže být hostem. Když jsem mu odpověděl, že nic z toho, co říká, nepovažuji za novinářský argument, nakonec rezignoval a řekl mi, že za mnou nestojí a že si mám dát pozor, abych v rozhovoru neudělal nějakou chybu, protože „v Praze mě bude sledovat spousta lidí“.

Červený hadr Lipšic tedy nakonec do vysílání přišel. O čem ta snaha ho nepozvat pro vás vypovídala?

Po tomto zážitku se mi opravdu rozsvítily všechny výstražné kontrolky. Protože není naší povinností posuzovat, zda má správný názor speciální prokurátor, nebo řekněme ministr spravedlnosti, který tvrdí opak. Mou povinností je ptát se obou, a pokud na tom, co říkají, něco nesedí s fakty, konfrontovat je s tím. Ale rozhodně není naším úkolem dělat to, co dělají politici – vybírat si, kdo je a kdo není „červený hadr“.

To o červeném hadru pro PPF řekl ředitel zpravodajství vám osobně mezi čtyřma očima, nebo to bylo oficiální veřejné vysvětlení redakci?

Debata proběhla v jeho kanceláři mezi námi dvěma. Později jsme pak pana Kratochvíla i generálního ředitele televize s tímto a dalšími pokusy o zásah konfrontovali i na velké redakční poradě. A jejich vysvětlení bylo v zásadě takové, že se jedná o standardní manažerská rozhodnutí. Proti tomu se redakce ohradila, že to za standardní nepovažuje, a požádali jsme, aby byla sepsána jasná pravidla, abychom se podobným situacím do budoucna vyhnuli.