Svět s hvězdami nad hlavou

Před pár dny mi bylo šedesát. Žádné neštěstí, je co slavit, a taky se slavilo. Co by za to dala moje babička nebo můj strejda. Oba nás opustili těsně před šedesátkou.

Dnes vstávám trochu později. Dospávám předešlé dny, kdy se k nám sjeli manželovi spolužáci z gymplu a vytvořili na pár dnů unikátní automat na radost, smích a zábavu. Říkám si, o kolik dní se mi asi prodloužil smíchem život.