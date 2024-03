Ne Evropská komise green dealu, ale komise války

Pokud někdo koketuje s pocitem, že volby do Evropského parlamentu budou opět dost nuda a že vlastně nedává velký smysl si jimi kazit víkend, měl by se podívat, jakou změnu prodělal svět za posledních pět let.

Na jaře 2019, kdy se volilo naposledy, se politické strany v předvolební kampani strachovaly, aby se dostatečně rychle digitalizovalo, nebrzdil nás nadbytek byrokratů, Brusel netlačil na další integraci nebo nám nemluvil do přijímání azylantů. Veřejnost ještě neznala pojem green deal a plány na výrazné snížení emisí skleníkových plynů zněly jako hudba daleké budoucnosti. Pokud jde o Rusko, tam se řešilo hlavně to, zda není čtyřletý trest pro jeho sportovce za státem organizovaný doping příliš přísný.