Bavíme se o Babišovi, nebo o Rusku?

Opakujeme stále dokola, že Česko musí dlouhodobě udržet zahraniční politiku, v níž je jasné pojmenování Ruska coby největší hrozby, a naopak označení Ukrajiny za klíčového partnera. Pro udržení této linie musíme udělat maximum, tedy i získávat pro ni společnost. Vládní koalice ale nyní paradoxně svou jinak příkladnou pozici oslabila.

Andrej Babiš e-mailem, ve kterém zjevně žádá kompromitující materiály na ministra zahraničí Jana Lipavského a zmiňuje i jeho děti, opět potvrdil, že nemá žádné morální zábrany. Zažili jsme to už několikrát. Před volbami v roce 2021 si například vymyslel, že Piráti chtějí nastěhovat migranty lidem do domů. Soud to označil za lež a manipulaci. Babiš se také musel omluvit senátorovi Lukáši Wagenknechtovi, o kterém lživě řekl, že Česko připravil o stovky milionů korun. Takhle bychom mohli pokračovat dlouho. Babišova strategie je špinit lidi, což čestný člověk nedělá.