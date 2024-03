Hluk noci a ticho dne

Mžourám do světla a nasávám vlhký ranní vzduch. Je půl deváté. Přehazuji batoh přes rameno, zavírám za sebou dveře a vydávám se do nejbližšího baru na kafe promyslet plán na dnešek. Po pěti dnech na cestě s čistou hlavou, kdy jsem jen následoval žluté šipky ukazující směr Santiago, musím udělat první větší rozhodnutí. Buď strávím den tady, v hostelu u městečka Caminha, nebo se vydám podél řeky a napojím se na tzv. centrální cestu o dva dny dřív, než jsem původně zamýšlel. Kvůli větru a dešti se totiž místní ráno rozhodli, že převoz obsluhovat nebudou, zítra prý uvidí. Opustit trasu podél oceánu se mi nechce, zůstat den na místě a doufat v lepší počasí také ne. Srkám kávu a říkám si, jak skvělé je mít na denním programu jen tohle rozhodnutí.

Otáčím se k oknu, silně prší. Venku vidím známou tvář z předvčerejšího večera – Němce Jacoba. V partě čtyř lidí, kteří se náhodně potkali, byl suverénně ten nejtišší. Vyšel jsem ven a zamával. Za patnáct minut bylo rozhodnuto: vyrazili jsme společně podél řeky. Cesta vedla do vnitrozemí, kde se po osmi kilometrech naše cesty zase rozpojily. Jacob přešel most a vracel se k oceánu, já pokračoval dál podél řeky do Valençi.