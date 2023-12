Iluze svobodné vůle

Naše zkušenost se svobodnou vůlí je natolik silná, že se nedá přebít žádným argumentem. K tomu by byla potřeba praktická ukázka,“ píše fyzik a spisovatel Ted Chiang ve sci-fi povídce Co se od nás čeká. A aby ten důkaz dodal, představuje prediktor, přístroj, který dovede předvídat naše rozhodnutí stisknout tlačítko či nikoli – rozsvítí kontrolku vždy o vteřinu dříve, než knoflík zmáčkneme. Přechytračit ho nelze. Kdykoli se rozhodneme stisknout, prediktor je vždy o vteřinu rychlejší. Chceme-li podvádět a tlačítko nakonec nezmáčknout, rozsvícení kontrolky se nedočkáme.

Život bez svobodné vůle je podivná představa, jež odpovídá filozofickému směru zvanému determinismus – naše budoucí činy jsou pevně vetknuté v naší minulosti, předvídatelné nejen s vteřinovým předstihem, ale stanovené již na počátku času. Ještě mnohem podivnější ale je, že k podobnému závěru vede i výzkum v neurovědách: naše rozhodnutí, přinejmenším ta učiněná rychle, nikdo neřídí – v našem mozku nebydlí žádný racionální panáček, který vše zváží, propočítá a vydá poučený verdikt. Anekdotické slovní výměny typu „Proč ses zase opil?“ „Jak to, že jsi zase utrácela za nové šaty?“, po nichž následuje odpověď „To ne já, to vesmír, ten za to může“, nejsou pouhý vtip. Úvahy o existenci či absenci svobodné vůle představují každopádně jedno z největších intelektuálních dobrodružství, jaké si moderní věda dopřává.