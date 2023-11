Audit dvou let vládnutí

Na konci listopadu uběhnou přesně dva roky od chvíle, kdy se do premiérského úřadu dostal Petr Fiala. O pár týdnů později prezident Miloš Zeman jmenoval i celý jeho kabinet. Nespokojenost se spravováním Česka Fialovou vládou se v posledních měsících projevuje takřka všude. Koná se největší stávka škol a školských odborů za posledních třicet let. Část doktorů už nechce být součástí systému, který stojí na přesčasech ohrožujících kvalitu jejich práce a hrozí tím, že od Nového roku dojde k prodloužení čekací doby na plánované operace a masivnímu odchodu především mladých lékařů. Firmy z průmyslu, dopravy nebo potravinářství zastavují toto pondělí výrobu a provoz coby demonstraci proti schválené podobě konsolidačního balíčku. Podobně mluví i průzkumy veřejného mínění: vládu podporuje pětina občanů (přitom i vláda Andreje Babiše se na konci pandemie těšila větší popularitě), zároveň postupně ztrácí i své vlastní voliče. Co se za dva roky v klíčových oblastech české společnosti tedy změnilo? Přinášíme audit zásadních kroků i nedostatků této vlády v polovině volebního období.

MPSV: jednodušší systém dávek, více možností pro rodiče malých dětí