Česká diplomacie zaujala svojí rychlou podpůrnou akcí pro napadený Izrael

Ve chvíli, kdy se předminulý víkend Izrael vzbudil do války, kdy na zemi útočila teroristická organizace Hamás, se v Česku začal rodit plán na podporu napadeného státu. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se rozhodl podpořit Izrael osobně a rychle diplomatickým gestem a naplánoval a vyjednal si jako první vysoce postavený západní politik cestu do Tel Avivu.

Minulé pondělí odletěl ministr do Ománu na plánované ministerské zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu. Poté co vládní let získal potřebná povolení k přeletu nad zeměmi mezi Ománem a Izraelem, se v úterý přesunul místo do Prahy do Tel Avivu na oficiální návštěvu svého izraelského protějšku. Kromě ministra zahraničí Eliho Cohena přijal Lipavského i prezident Izraele Jicchak Herzog – přijetí bleskově vyjednala česká velvyslankyně v Izraeli a její tým. Oba izraelští politici ocenili rychlé gesto šéfa české diplomacie. Lipavský se v Izraeli setkal také s vnučkou a vnukem ženy, která je mezi lidmi, jež Hamás unesl do Gazy a jimž vyhrožuje, že je začne demonstrativně vraždit. Z Izraele zpět domů pak nabral v úterý Lipavský do vládního letadla 34 Čechů, kteří se neměli ze země jak dostat a přihlásili se o pomoc, a ve dvě hodiny v noci na středu je dopravil do Prahy.