Album týdne

Po Čaru přichází Rauš . Novinka kapely Tomáš Palucha se nepřestává nořit do stavů, které vedou hráče i publikum mimo běžné racionální počínání a vyzdvihují spontaneitu, trans, euforii z hluku a pospolitost. Uskupení, jež se během posledních deseti let rozrostlo kolem ústřední dvojice kytaristů Jana Tomáše a Libora Paluchy, vždy sázelo na hypnotické účinky rockové (případně postrockové) hudby. Tentokrát ale ubírá na mocném soundu ve prospěch pudovosti až primitivnosti.

Ta se o slovo hlásí hned v úvodní skladbě Hlad / Pistol, případně v německy zpívaném singlu Wilde Jagd. Obě v sobě pojí jak zkušenost s metalem, tak se vztahují k rukopisu českého předlistopadového undergroundu. Tomáš Palucha – v současně době čtveřice, která se na deskách jako obvykle rozšiřuje o řadu hostů – tak vynalézavým způsobem spojují postupy mnoha různých žánrů. Na jedné straně se jedná o všehochuť, na straně druhé Rauš přináší typicky středoevropské prolínání vlivů, do něhož si cestu nachází německý krautrock, ozvěna newyorských The Velvet Underground, tuzemských DG 307 nebo Plastic People i americká postmetalová škola. Odpovídá tomu střídání jazyků, jimiž se zpívá: od češtiny přes němčinu po angličtinu. S tím vším Tomáš Palucha zacházejí zcela suverénně tak, aby posluchačstvo zakusilo co možná nejintenzivnější vytržení.