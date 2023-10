Dělníci kultury

Před bezmála osmdesáti lety se italský výtvarník Lucio Fontana pustil do Prostorového konceptu. Cyklu, v němž skrz naskrz prořezával svá jednobarevná malířská plátna, čímž se stala součástí obrazu i jejich zadní, dírou jen tušená strana. Vznikly tím jakési časoprostorové škvíry, skrz které mohli (a dodnes mohou) diváci díky stržení hranice mezi malbou a sochařstvím vstoupit do neznámých končin autorovy, a hlavně své vlastní imaginace. V dějinách umění to byl radikální novátorský krok, který se dá, co se týče rozšiřování našeho vnímání výtvarných děl a vůbec okolní skutečnosti, směle srovnat s tím, když Ukrajinec Kazimir Malevič v roce 1915 namaloval Černý čtverec nebo když o dva roky později Francouz Marcel Duchamp vystavil slavnou pisoárovou Fontánu.

Jeden z Prostorových konceptů z roku 1960 dnes visí ve stálé expozici newyorského MoMA. Vertikálně proříznuté plátno zde minulý týden uviděl náš někdejší velvyslanec v USA Petr Kolář, když doprovázel do New Yorku prezidenta Petra Pavla na Valné shromáždění OSN. Když chtěl Kolář na sociálních sítích sdílet své zážitky z muzea, vybral si právě Fontanovo dílo a jeho snímek doprovodil komentářem: „Tohle se mi taky jednou stalo, když jsem s nožem v ruce upadl na koženou sedačku. Malér. Pardon, umění…“