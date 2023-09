Vzestup „zbytku“ v plné slávě

Čert aby se v tom vyznal. Před dvěma týdny stáli lídři nezápadních zemí, včetně prezidentů Číny a Indie, na společném pódiu, drželi se za ruce a oznamovali rozšíření svého uskupení BRICS – neboli spolku Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky – o šest nových členů. Vystupovali jako sebevědomí tvůrci sílící protiváhy Západu. Teď o víkendu ale čínský prezident nedorazil do Indie na tamní summit zemí G20 a všeobecně se to vykládá jako políček hostiteli a doklad vážných sporů mezi dvěma nejlidnatějšími státy světa a zásadními členy BRICS.

Co vypadá jako rébus, ve kterém se vyznají snad jen čerti a profesoři geopolitiky, to je ve skutečnosti celkem jednoduché. Jsme už oběma nohama ve 21. století, které se v mezinárodní politice projevuje nárůstem vlivu regionálních mocností. A ty dělají – jako skoro všechny státy od počátku věků – to, co právě považují za národní zájem.