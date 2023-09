Muzeum v krizi

„Kde je Mike, když ho teď nejvíc potřebujeme?“ psali uživatelé sociálních sítí poté, co Britské muzeum v polovině srpna oznámilo, že z jeho depozitářů několik let průběžně mizely archeologické předměty. Naráželi na hlídací kočky, které až do poloviny 20. století „střežily“ vstup neoklasicistní budovy v centru Londýna před psy, kteří dovnitř nesměli, ale podle lidového vyprávění hlavně před lidmi, kteří by chtěli muzeu škodit. Nejznámější z těchto hlídačů byl právě kocour Mike, který zemřel v roce 1929 v úctyhodných dvaceti letech.

Za vtipkováním se však skrývá skandál, který přesahuje jedno muzeum i Británii. Případ kombinuje detektivní pátrání, tajuplná zákoutí, ale i historické křivdy z koloniální minulosti a diskuse nad úlohou muzejnictví, ochranou fondů a jejich zabezpečením. Nejenže policie nemá stopy, zda je pachatelem jeden člověk, nebo jde o organizovanou skupinu, ale nikdo v nejstarším veřejném muzeu na světě pořád neví, co přesně vlastně zmizelo.