Vypluje Slovensko na lodi nenávisti?

Při četbě o dobách, kdy lidé upalovali čarodějnice, nás nejen mrazí z brutality, která byla na ženách napáchána, ale také se divíme, jak mohl někdo takovému blouznění podlehnout. A široké davy lidí uvěřit. Pak se ale uklidníme, že tehdy byli lidé primitivní, věřili báchorkám, protože nevěděli, jak svět funguje. A neznámé je děsilo. Nicméně o několik set let později může v sousední zemi vyhrát strana, jejíž místopředseda Ľuboš Blaha minulý týden při připomínání Slovenského národního povstání prohlásil: „Naši dědové a babičky se postavili proti okupaci cizími vojsky. V té době nás okupovali Němci. Dnes nás okupují Američané. Postavme se jim.“ A pak ještě dodal: „Základní historickou pravdou našich dějin je, že válka a fašismus vždy přicházely ze Západu a svoboda a mír z Východu.“ Obří aplaus přihlížejících lidí.

Jak může někdo přijmout srovnání povstání proti nacistům s dneškem? Uvěřit lži, že Američané Slovensko okupují? Kde jsou jejich vojáci v každém městě? Proč Blaha není popraven v nějakém koncentračním táboře (pokud jsou podle něj Američané stejní jako nacisté), když takhle mluví? A jestli vyzývá, aby se Američanům Slováci postavili jako v době SNP, jak to, že on sám nesvírá v rukou samopal? Když se bude hodně snažit, určitě na nějakého Američana narazí. Může přepadnout třeba skupinku turistů, kteří se přišli podívat na Bratislavský hrad.

Blaha a spol. šíří bludy na úrovni nesmyslů o čarodějnicích. Základní pravdou totiž je, že onen Východ nás čtyřicet let okupoval, ničil zdejší kulturu a vraždil místní lidi. V roce 1968 nás Východ přepadl svojí armádou. Onen Východ před rokem rozpoutal brutální válku proti svému sousedovi. To není vysvětlení pro Blahu, on by novou okupaci přivítal, to je z jeho slov jasné. Jak je to ale s těmi 20 procenty obyvatel, kteří chtějí Smer volit?

Blaha evidentně ví, ke komu mluví. Ve výzkumu pro slovenský Denník N až 57 procent stoupenců Smeru nesouhlasilo s tvrzením, že „čtyři desetiletí vlády komunistické strany řízené z Moskvy přinesla lidem a Slovensku potlačení svobody a demokracie“. V celé populaci si to myslí 31 procent, což je velmi mnoho. Na 33 procent voličů Smeru se dokonce domnívá, že osvobození Slovenska v roce 1945 „dalo Sovětskému svazu nárok zůstat na Slovensku dalších čtyřicet let“.

Pak se nelze divit, že kampaň Smeru je temnější a temnější. Oni mohou brát už jen u radikálně naladěných voličů. Proto Blaha řekl, že „fašismus se vrací, oblékl si duhové barvy, oblékl si růžové barvy“. Vytváří umělou realitu, kde bere význam slovům. V zemi, kde jsou lidé v barvách duhy zabíjeni útočníky, kterým vymyli mozky lidé jako Blaha, je fašismus stále stejný. Hnědý. Proto je slovník Smeru plný odkazů na fyzické řešení problémů. K vládním politikům Fico řekl: „Bože, my je vyženeme, nebojte se, když všichni pořádně zabereme, tak 30. září po nich nezůstane ani mastný flek.“ Svou stranu pak Fico nedávno v rozhovoru definoval takto: „My máme zkušenosti, víme, co máme dělat, ale trvám na tom, že Smer je levicová, sociálnědemokratická strana, my používáme výraz, že rustikálního typu, taková zemitější, my nejsme bruselští homosexuálové.“

Naděje, že teď Fico straší, a pak se po volbách uklidní, je naivní. Tuhle loď nenávisti nemůže opustit, protože jeho voliči jsou na palubě. A jestli se nenajde dost demokratických voličů, kteří ho budou chtít zastavit, tak s ním popluje chtě nechtě i zbytek země. Přitom výzkumy ukazují, že na Slovensku je dost lidí, kteří mu mohou vystavit stopku. Slovensko může být stejně tak Ficovo, Blahovo, Dankovo jako Čaputové, Šimečkovo či Sulíkovo.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor