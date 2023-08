Dokument týdne

Aktuálně připomínané padesáté výročí zrodu hip-hopu ponouká k různým retrospektivám, bilancím i průlomovým interpretacím žánru. Nový pohled nabízí i čtyřdílná dokumentární série Netflixu nazvaná Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop, do češtiny přeložená poněkud pompézně a státnicky První dámy amerického hip-hopu .

Režisérka Hannah Beachler sleduje na příkladech inovátorek a průkopnic rapu zlomové okamžiky, případně témata, na nichž je možné ukázat, jak moc byly ženy v tomto žánru upozaďovány. Mezi zpovídanými figuruje kupříkladu Sha-Rock, která je považovaná za vůbec první ženu, jež si vzala do ruky mikrofon a začala rapovat. Hovoří tu také Roxanne Shanté, jejíž skladba Roxanne’s Revenge (natočila ji v pouhých čtrnácti) byla prvním diss trackem a rapperka si následně umění „stěru“ tříbila v mnoha freestylech.