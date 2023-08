Vláda uvolňuje předpisy pro vzdělávací zařízení, ploty kolem školek zůstanou

Zní to jako technicistní nuda, vyvolává ovšem vcelku vzrušenou debatu. Do připomínkového řízení se minulý týden přesunula nová vyhláška, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví a která se týká prostor a provozu vzdělávacích zařízení pro děti a dospívající. Přestože rezort zdůrazňuje hlavně potřebu navýšit kapacitu středních škol, nová pravidla by měla reagovat i na dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školách, ale i na potřebu rozšiřovat kapacitu základních škol, která vznikla po příchodu ukrajinských dětí. Dokument obsahuje dva základní principy – zmírňuje dosavadní vcelku rigidní předpisy, které do značné míry odrážejí dědictví předlistopadového pohledu na hygienu. A přenechává nově rozhodování o části parametrů zřizovateli a řediteli či ředitelce zařízení.

Nově tak stát kupříkladu nebude vyžadovat přesný počet metrů na jedno dítě, přesně stanovený počet záchodů, na základních školách odpadne povinnost mít umyvadla v každé třídě. Ruší se rovněž zastaralé požadavky, které jsou v moderní společnosti nadbytečné – třeba podrobné požadavky na zásobování vodou. Jako nové hygienické kritérium bude naopak zavedena povinnost sledovat koncentraci oxidu uhličitého ve třídách. Ministerstvo se inspirovalo v severských zemích nebo třeba v Německu, kde platí mnohem volnější pravidla. Očekává se, že nová pravidla začnou platit na podzim.