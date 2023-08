Dělníci kultury

„Nová opojná a fascinující show Sabotage vás přenese do světa, ze kterého nebudete chtít odejít,“ slibovali pořadatelé Letní Letné. Přehlídka nového cirkusu minulý čtvrtek vstoupila do své třetí dekády a 20. výročí oslavuje do příští neděle ve velkém stylu. Jedním z vrcholů programu je právě kus Sabotage, který na pražské pláni v centrálním šapitó předvádí britský NoFit State. Pořadatelé měli pravdu. Ani mně se nechtělo ze zahajovacího představení odejít, a to přitom nejsem oddaný fanoušek nového cirkusu.

V devadesátiminutové podívané režisérky Firenzy Guidi všechno vypadá hrozně spontánně a lehce. Nejsilnějším z řady dechberoucích čísel je milostný tanec dvojice zavěšené na kleci pod vrcholem stanu, pro kterou na několik minut přestává platit zákon gravitace. Nebo dojemné gymnastické vyznání na hrazdě vojáka v battledressu, který marně vyhlíží svou milou.