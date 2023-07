Málokdo už mi řekne Adélko

Kandidovala jste jako jediná žena do dozorčí rady Národní sportovní agentury. Na pět míst se hlásilo šest uchazečů. Vy jste se jako jediná nedostala. Pátrala jste po příčinách?

Za Senát bylo senátorskými kluby nominováno pět mužů a já jako jediná žena. O zákulisních dohodách jsem se dozvěděla až pár hodin před samotným hlasováním. Žádná ze stran, které kandidáty nominovaly, nemyslela na to, že je zapotřebí zvýšit v dozorčí komisi zastoupení žen. Proto jsem svou kandidaturu nestáhla. Moje nominace vzešla zejména z toho, že jsem si přála, aby bylo možné vybírat i z žen, respektive aby v tom výběru vůbec nějaká žena byla. Byla to také trochu symbolická věc. Chtěla jsem na plénu vystoupit a přednést svůj ženský pohled na věc. Ten ve sportu není slyšet v přiměřeném rozsahu. No a k politickým dohodám? Prostě to tak vyšlo, jak se říká.