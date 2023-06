Zavřít, nasolit, zpastovat

Plná spíž na konci léta, ať jsou v ní trnkové „olivy“ nebo klasické marmelády, přináší klid do duše. Někde hluboko cítíme, že potřebujeme něco nasyslit na měsíce, kdy budou pole holá. Tento archetypální mechanismus v nás zůstává, i když je poblíž dost trvalých „spižíren“ v podobě supermarketů.

A tak zavařujeme, nakládáme a jídlo různě jinak ukládáme. Třeba děláme zavřeniny. Tohle zvláštní slovo většinu lidí provokuje, aby do něj dopsali „a“. Ale ono tam nechybí. Zavřeniny jsou svébytným konzervačním žánrem. Ovoce se dá do skleničky, zavře... a vydrží. Zní to moc jednoduše? Ono to jednoduché je: stačí pohlídat pár detailů.