Katolíci od papeže Františka očekávali revoluci. Ale jinou, než skutečně přinesl

Byl to výmluvný příklad, že František, který zemřel na Velikonoční pondělí ve věku 88 let, byl papežem velkých a často přehnaných očekávání. Jeho revoluční a svobodomyslný styl vedl katolíky napříč spektrem k tomu, že si do něj promítali své nejambicióznější – a někdy nerealistické – naděje i strachy. Někdy nezávisle na tom, co říkal nebo dělal.