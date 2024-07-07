Petra Tajovský Pospěchová

3napsaných článků
Tahle vína nejsou nová, přesto je znají spíše fajnšmekři. Pet-naty, ryšáky a oranžády jsou přitom skvělým letním pitím. Najdete je i v nabídce zdejších vinařství.
Zavřenina není překlep. Je to způsob, jak uchovat rybíz či angrešt bez zavařování klidně i půl roku. I další neobvyklé druhy konzervace zaplní úspěšně police ve spíži.
Posílit organismus probiotiky a poté probiotické breberky nakrmit vlákninou, tedy prebiotiky: to je základní princip nového trendu – synbiotické stravy
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání