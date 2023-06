Z čeho přesně jste vy unavení?

Co se vám honí hlavou, když si v západním tisku čtete, že probíhající ukrajinská ofenziva je pomalá, že se nedaří, že selhává?

Jsem taky historik. Vytane mi na mysli 1. září roku 1939, kdy němečtí fašisté napadli Polsko. Polsko tehdy vydrželo tři a půl týdne a po velkém bombardování Varšavy kapitulovalo. Někdo chtěl, aby to u nás vypadalo stejně, ale když spolu mluvíme, vzdorujeme a bráníme svou svobodu a zemi čtyřstý osmdesátý den. A ubráníme oboje. Co se týče rychlosti: jistěže bychom chtěli postupovat rychleji. Ale tohle je reálný život, a ne všichni chtějí naše rychlé vítězství, a to je fakt, s nímž musíme počítat. Ten současný fašismus v Rusku má své spojence, země, které pomáhají přímo nebo přes prostředníky. To je náš velký problém.