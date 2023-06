Pokus o ozbrojené povstání v Rusku

„Začínáme.“ Těmito slovy oznámil v 0.12 moskevského času telegramový účet Wagnerovců, soukromé armády Jevgenije Prigožina, vojenskou akci proti ruskému ministerstvu obrany. Prigožinovi muži, kterých je okolo dvaceti tisíc, se dali do pohybu z Ukrajiny zpět do Ruska poté, co jejich šéf obvinil ruské vojenské vedení, že nechalo ostřelovat jejich pozice a způsobilo smrt řady bojovníků.

Jevgenij Prigožin. (Rostov na Donu, 24. června 2023) • Autor: REUTERS