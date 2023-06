Žádná prostinká rovnice

Některé otázky nemáme zrovna v oblibě, o to častěji je ale dostáváme. Já se sebezapřením odpovídám na často kladený dotaz, zda před rokem 1989 byly potraviny lacinější a kvalitnější, než je tomu dnes. Se sebezapřením proto, že tazatelé jsou s odpovědí vždy nespokojeni: ti, kdo chtěli slyšet, že před listopadem byly potraviny lepší, i ti, kdo chtějí slyšet pravý opak. Vždy totiž popravdě odpovídám, že ono je to složité.

Co je ale na tom složitého? ptají se všichni. Vždyť jde prostinkou rovnici, kdy se vezme průměrný plat a průměrná cena vybraných potravin, a z toho se zjistí, kolik másla, chleba, vepřové krkovice či případně cibule, paprik, rajčat a vajec (to když se – bůhvíproč – řeší náklady na lečo) si průměrný občan mohl koupit za svoji mzdu před listopadem 1989 a nyní. Pak se z toho udělají závěry, a je jasno, ne? No právě že ne.