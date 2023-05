Muž s digitálním mostem mezi mozkem a míchou

Vypadá to bezmála jako zázrak. Čtyřicetiletý Holanďan Gert-Jan Oskam měl před dvanácti lety nehodu na kole, po níž zůstal od pasu dolů paralyzovaný a měl rovněž omezenou hybnost rukou. A intenzivně snil o tom, že se znovu postaví na vlastní nohy, bude moci ovládat svoje tělo. Povedlo se mu to díky skupině švýcarských vědců, kteří v Oskamově těle vytvořili „digitální most“ mezi jeho mozkem a míchou. Most provozují implantované elektrody, přičemž po cestě obejdou zraněné místo v krční části míchy, která předtím muži pohyb znemožňovala. Za pomoci chodítka nyní dokáže stát, chodit a zvládne i vystoupat na zvýšenou rampu nebo do schodů. Neurologické funkce se po několika letech používání technologie obnovily natolik, že se s pomocí berlí dokáže hýbat i poté, co je přístroj vypnutý.

O přelomovém objevu učiněném skupinou vědců ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne informoval minulou středu časopis Nature. Jak vysvětlil jeden z vedoucích skupiny a specialista na poranění míchy Grégoire Courtine, implantát zachytí a s pomocí umělé inteligence dekóduje Oskamovy myšlenky na chůzi a další pohyb a „přeloží“ je do pokynu směřovaného do míchy, která pak rozpohybuje nohy. Elektrody nainstalované v mozku signál bezdrátově vyšlou do elektrod umístěných v míše za pomoci počítače, který s sebou Oskam nosí v batůžku.