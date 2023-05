Příštích pět let s „jezulátkem“

Vzpomínáte na loňské léto, kdy na britských ostrovech zaznamenali vůbec poprvé více než čtyřicetistupňové teploty a Evropu zasáhla vlna požárů od Turecka k Portugalsku? Minulý týden nám meteorologové připomněli, že to bylo vlastně chladné období. A že brzy vstoupíme do teplého, kdy se přirozené cykly vývoje počasí budou sčítat s klimatickou změnou, nikoli ji brzdit.

Minulé tři roky se totiž světové počasí odvíjelo pod taktovkou meteorologického jevu La Niña, který způsobuje spíše ochlazení. La Niña, v překladu ze španělštiny „holčička“, ovšem podle Světové meteorologické organizace (WMO) skončila letos v březnu a v následujících měsících by ji měl vystřídat El Niño, „chlapeček“ nebo též „jezulátko“. Původ tohoto dirigenta světového počasí je v Pacifiku, kde zeslábne pasát ženoucí teplou oceánskou vodu na východ k Asii. Povrchová vrstva teplé vody se pak začne vracet k pobřeží Jižní Ameriky, kde se usadí jako „poklička“ zabraňující vzestupu chladné vody z hlubin. To rozkolísá atmosférické proudění vanoucí ve výškách kolem deseti kilometrů ze západu na východ. Výsledkem by měla být v následujících pěti letech sucha v Amazonii a částech Austrálie a deště v oblasti Sahelu, severní Evropě a severní Sibiři. A také vyšší teploty, pravděpodobně od příštího roku.