Vepřová kůže na výsluní

O kůži jsme tu psali už mnohokrát. O svěží kůži, hydratované kůži, kůži bez vrásek, opálené kůži, někdy možná i o pomerančové kůži. A teď to bude kůže prasečí. Nedá se nic dělat, je to trend.

Konkrétně jde o chipsy z vepřové kůže. Vzniknou tak, že se kůže zbaví tuku, nakrájí, opeče dokřupava, dá do pytlíčků a prodává v trendy obchůdcích. Na obalu je pak napsáno například „nový zážitek z proteinové svačinky“ – to je doslovná citace ze sáčku od jednoho trendy vepřového snacku. Ano, je to překvapení. Ano, je to skoro k nevíře. Až z toho naskakuje husí kůže.