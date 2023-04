Minařík to prý nemyslel vážně

Někdejší agent a později důstojník StB Pavel Minařík byl obviněn z přípravy atentátu na budovu Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Prokuratura předala 3. května soudu obžalobu. Po dvou letech tedy skončilo vyšetřování případu agenta, který chtěl v sedmdesátých letech „aspoň na čtrnáct dnů“ přerušit vysílání tzv. štvavé stanice. Žaloba se odvolává na svazky a mikrofiše, které obsahují zprávy posílané agentem Minaříkem československé rozvědce a svědecké výpovědi jedenadvaceti zaměstnanců bývalé I. správy SNB: všechny dokumenty podle prokuratury dosvědčují, že atentáty Minařík skutečně plánoval. On sám se k tomu nakonec při výsleších přiznal.

Obžaloba konstatuje, že Minařík odešel do Německa v roce 1969. V tu dobu už pracoval pro StB jako placený agent s krycím jménem Ulyxes. V létě následujícího roku se ve Vídni sešel se svým řídícím důstojníkem z Prahy, Jaroslavem Lisem. Při této schůzce mu předložil písemný návrh na „destrukci“ budovy Svobodné Evropy, kde byl zaměstnán. Akci chtěl provést osobně. Jaroslav Lis s jeho návrhem souhlasil a vyžádal si podrobné dokumenty. Při další vídeňské schůzce v roce 1971 už existovala akce StB nazvaná Panel – Minařík předal J. Lisovi plány budovy a návrh na zničení tzv. Master Controll Room (MCR), kde byla uložena vysílací technika Svobodné Evropy. Řídící důstojník Minaříkovu aktivitu opět schválil, ale chtěl ještě podrobnější dokumentaci. V roce 1972 se v rádiu změnil systém práce a Minařík už neměl přístup do MCR. Proto na červencové schůzce s J. Lisem navrhl, že umístí nálož na vozík uklízečů, který stával u místnosti MCR. Vzhledem k tloušťce zdi by škody na vysílacím zařízení byly prý nedostatečné a návrh byl zamítnut. Lis navíc doporučil akci odložit na dobu, až skončí mnichovské olympijské hry. O čtyři měsíce později se Minařík ve Vídni setkal s Lisem znovu. Přišel s podrobným plánem, jak umístit nálože do krytů elektrického vedení, aby byl MCR poškozen. Akci při dvou vídeňských schůzkách v roce 1973 opět urgoval. Jaroslav Lis prý tvrdil, že mezinárodní situace není pro okamžité provedení atentátu vhodná. Minařík potvrdil své rozhodnutí provést pumový útok i při své ilegální návštěvě Prahy v létě 1974 a podle dokumentů jej naposled připomněl 16. července 1975. To už pracoval pod krycím jménem Pley. V roce 1976 byl Minařík z Německa odvolán a odjel studovat do Kyjeva – tentokrát pod krycím jménem Neumann.