Modulární mutanti

Z genetického labu se ozývají divné zvuky. Co tam ti inženýři zase kříží? Tentokrát boty. Dělají z nich boty modulární, což jsou podivuhodní mutanti, kteří mají něco z tenisek a něco z pohorek a něco ze sandálů. A dají se rozložit na moduly a pak zase zkombinovat. Nike vyrábí tenisky ISPA, kde lze oddělit podrážku a svršek. Salomon běžecké boty, na které se dají navléct pohorky, a Merrell zase sandály přeměnitelné na tenisky. Prostě modulární boty – trend, který se šíří světem.

Příčin to má víc. Zaprvé, lidé mají obecně rádi divné boty. Ať už to jsou crocsy, crocsy s platformou, boty s prsty anebo pantofle Birkenstock. Bude to asi tím, že ani nohy nejsou nejpovedenější část těla, takže se k nim divné boty docela hodí.