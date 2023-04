Amerika zkoumá divoký únik vojenských dokumentů

„Kluci, užil jsem si to s vámi, mám vás fakt rád. Nikdy jsem nechtěl, aby to takhle dopadlo. Jen Bůh teď rozhodne, co se stane,“ tak se měl v on-line hovoru se svými kamarády loučit minulý čtvrtek Jack Teixiera (21). Krátce nato pak domov Teixierovy matky, kde se Jack nacházel, obklíčili po zuby ozbrojení příslušníci amerických bezpečnostních složek a mladíka v červených domácích šortkách zatkli. Právě on má údajně stát za rozsáhlým únikem tajných vládních informací, které se z velké části týkají války na Ukrajině.

„Kluci“, které měl Teixiera rád, byli další uživatelé on-line platformy Discord, kde si lidé s různými zájmy vytvářejí vlastní komunity. Ta Teixierova hrála počítačové hry jako třeba Project Zomboid, kde se hráči snaží přežít v postapokalyptickém státě, který přemohli zombie. Právě na Discord měl Teixiera, který jinak pracoval jako člen zpravodajského oddělení Letecké národní gardy v Massachusetts, umístit během ledna a února desítky tajných dokumentů, s nimiž prý přišel v práci do styku. Během března pak podle novinových zpráv začaly další, veřejně dnes neznámé účty dokumenty z Discordu přebírat a sdílet je i na jiných kanálech. Americká média popisují jako jeden možný motiv Teixierovy akce snahu ohromit on-line přátele , úřady ale o motivu zatím mlčí a ministr spravedlnosti Merrick Garland pouze potvrdil, že Teixiera byl zatčen jako podezřelý v případě úniků.