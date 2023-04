Dělníci kultury

Trvá stejně dlouho jako cesta rychlíkem Berliner z Prahy do Ústí nad Labem a také se na této trase odehrává. Nová inscenace ústeckého Činoherního studia Jídelní vůz, jejímž autorem je umělecký šéf scény David Šiktanc, bere publikum na cestu, kde se toho – podobně jako na trati – mnoho stane, mnoho načne, ale jediného završení, kterého lze dosáhnout, je příjezd do cílové stanice.

Jídelnímu vozu velí Vrchní v podání Jana Plouhara, jemuž cestu krátí a znepříjemňují hosté, kteří se vkrádají jak do vagonu samotného, tak do jeho představ a vzpomínek. Zatímco Vrchní zůstává na místě, vše ostatní je v pohybu: myšlenky, hosté i krajina kolem vlaku. Představení od prvních minut vtáhne a nesmírně baví, jak díky herecké přesvědčivosti, tak epizodickému charakteru, kdy do restaurace na kolejích přicházejí nejrůznější hosté, aby tu zažili setkání vítaná, nevyžádaná, obohacující i nebezpečná.