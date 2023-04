Rostou bezpečnostní obavy i čínsko-evropský obchod

Když před dvěma týdny čínský prezident Si Ťin-pching vyrazil na třídenní návštěvu Moskvy, mezi evropskými politiky to vyvolalo velké obavy: Nepovede osobní setkání k větší čínské podpoře ruského válčení na Ukrajině? K žádnému viditelnému posunu nedošlo, hned několik vrcholných unijních politiků ale nyní vyráží na vlastní cestu do Číny – mimo jiné přesvědčovat tamní vedení, ať se od války na Ukrajině drží co nejdál. Hlavní pozornost míří ke společné cestě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která proběhne tento týden. V Číně už koncem března byl španělský premiér Pedro Sánchez a „brzy“ se tam má vydat také šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Je to ale předsedkyně Evropské komise, kdo má největší ambice otevřeně mluvit o problémech ve vzájemných vztazích.

„Je potřeba být upřímní. Jak se Čína postaví k Putinově invazi na Ukrajinu, rozhodne o tom, jak se budou dál vyvíjet evropsko-čínské vztahy,“ uvedla von der Leyen minulý čtvrtek v projevu na půdě berlínského institutu MERICS, který se věnuje zkoumání Číny. Evropští i američtí politici v posledních měsících vybízejí Čínu, aby v žádném případě nedodávala válčícímu Rusku zbraně, a lze očekávat, že stejný apel bude tlumočen v Pekingu i tento týden.